Tre Comuni scelgono i sindaci Assisi duello Stoppini-Cicogna Affluenza ai seggi in lieve calo

Tre comuni umbri, Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina, sono chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci. In Assisi si affrontano due candidati, mentre negli altri due comuni non si prevede ballottaggio per l'effetto della loro popolazione. L'affluenza ai seggi mostra un lieve calo rispetto alle consultazioni precedenti, in un contesto di crescente attenzione per le dinamiche politiche locali.

Tre Comuni umbri al voto per scegliere i rispettivi sindaci: Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina. In nessun caso ci sarà ballottaggio, perché ad Assisi i candidati sono soltanto due e né Amelia né Monte Santa Maria Tiberina raggiungono i 15 mila abitanti. L’affluenza alle urne registra un lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale, ma resta comunque abbastanza stabile. Alle 19 di ieri sera, secondo i dati del Ministero, l’affluenza nei tre comuni umbri è stata del 37,08 per cento, contro il 38,12 dell’ultimo precedente. Quasi uguale rispetto al passato il dato di Assisl: 36,06 per cento di votanti contro 36,66... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre Comuni scelgono i sindaci. Assisi, duello Stoppini-Cicogna. Affluenza ai seggi in lieve calo

