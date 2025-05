Travolti in moto da un’auto | gravi due giovani

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la via Emilia a Santa Giustina, all'altezza dell'albergo San Clemente. Due giovani in moto sono stati travolti da un'auto in un impatto devastante, sbalzati a terra dopo un volo di diversi metri. Le condizioni dei ragazzi appaiono critiche, sollevando preoccupazione nella comunità e richiedendo un intervento tempestivo dei soccorsi.

Lo schianto violentissimo. I due ragazzi in moto che, dopo l’impatto contro la macchina, vengono sbalzati a terra dopo un volo di qualche metro. Il grave incidente è avvenuto ieri intorno alle 15 lungo la via Emilia a Santa Giustina, dalle parti dell’albergo San Clemente. Ad avere la peggio sono stati proprio i due giovani centauri: dopo le prime cure sul posto sono stati ricoverati all’ ospedale ’Bufalini’ di Cesena a causa delle gravi lesioni riportate. Lievi ferite per le tre persone a bordo della macchina, una coppia con un bambino. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi (nella foto di Migliorini gli accertamenti) e quelli della polizia locale per gestire la viabilità... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolti in moto da un’auto: gravi due giovani

