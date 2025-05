Travolta e uccisa a 17 anni | l’investitore arrestato per omicidio stradale

A Capannori, un tragico incidente ha portato alla morte della 17enne Valentina Tolomei, investita da un’auto mentre era in sella alla sua Vespa. L’investitore, un 29enne di Porcari, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale, dopo essere risultato positivo ai test per alcol e droghe. La comunità è in lutto per la giovane vita spezzata.

CAPANNORI – Dovrà rispondere di omicidio stradale il 29enne di Porcari che ha travolto con la sua Mercedes Classe A la Vespa 50 con a bordo la 17enne Valentina Tolomei, morta sul colpo. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri dopo che è risultato positivo ai test per assunzione di alcol e droghe. Questa la ricostruzione dei carabinieri di Lucca, cui sono affidate le indagini. Alle 1,30 circa di ieri (25 maggio) l’autovettura Mercedes Classe A condotta dal 29enne, mentre percorreva a forte velocità la via Romana in direzione di Porcari, collideva con il ciclomotore Vespa 50 condotto dalla 17enne di Capannori... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

