Trasporto pubblico urbano il 70% degli utenti utilizza la linea Mb

Il trasporto pubblico urbano riveste un ruolo fondamentale nella mobilità delle città, con il 70% degli utenti che sceglie la linea MB. Nonostante l'apparente presenza di mezzi vuoti, oltre 34mila passeggeri quotidiani utilizzano attivamente i bus, segnando una tendenza significativa nel panorama dei trasporti urbani. Analizziamo i dati e le dinamiche che caratterizzano questo servizio essenziale per la comunità.

I bus del trasporto pubblico circolano mezzi vuoti in città? Sarà così, ma intanto oltre 34mila persone, in media, ogni giorno, utilizzano un mezzo del servizio di trasporto urbano (secondo questi numeri una persona può essere conteggiata più volte se lo utilizza in più occasioni, ad esempio...

