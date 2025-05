Trasparenza retributiva fra un anno scatta l' obbligo E l' Italia non è messa bene

Il 7 giugno 2026 rappresenterà una data cruciale per la trasparenza retributiva in Europa, con l'obbligo per gli Stati membri di recepire la nuova direttiva. Tuttavia, l'Italia è in ritardo e deve affrontare diverse sfide per allinearsi a queste nuove norme. La lotta per l'equità salariale e la trasparenza sembra ancora un percorso complesso e irto di ostacoli.

