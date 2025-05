Trasformazione della Zangheri l' ex presidente Vernocchi | Le mani della politica e dei sindacati su un suntuoso patrimonio

L'ex presidente della casa di riposo Zangheri, Wilma Vernocchi, esprime un fermo dissenso rispetto alla proposta di trasformazione giuridica dell'istituto. Sotto la sua guida, durata 13 anni, la struttura ha sempre mantenuto una forte autonomia, resistendo alle pressioni della politica e dei sindacati. Questo articolo esplora la sua posizione e il valore del patrimonio della Zangheri in un contesto di cambiamenti controversi.

Esprime un parere nettamente contrario alla trasformazione giuridica della casa di riposo Zangheri Wilma Vernocchi, gloria forlivese del canto, ma in questa veste ex presidente per 13 anni dell'istituto. Proprio la sua presidenza è stata sempre votata al mantenimento di una struttura autonomia...