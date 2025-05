Tragico incidente a Lazzate investito un ciclista | 47enne in gravi condizioni

Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera a Lazzate, intorno alle 18.45, quando un ciclista di 47 anni è stato investito mentre percorreva via delle Brughiere. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre i soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo per prestare assistenza al ferito, che versa in gravi condizioni.

