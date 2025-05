Tragico incidente a Lazzate investito un ciclista | 47enne in gravi condizioni

Un tragico incidente ha avuto luogo stasera a Lazzate, dove un ciclista di 47 anni è stato investito in via delle Brughiere. L'accaduto, avvenuto intorno alle 18.45, ha lasciato il ciclista in gravi condizioni. Subito soccorso da un'automedica e un'ambulanza, le cause dell'incidente sono attualmente in fase di accertamento.

Gravissimo incidente stradale stasera a Lazzate. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.45 di questa sera, lunedì 26 maggio, a Lazzate. In via delle Brughiere, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito un ciclista. Sul posto sono giunti subito l’automedica e l’ambulanza in... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Tragico incidente a Lazzate, investito un ciclista: 47enne in gravi condizioni

