Tragedia in spiaggia | Ruspa non autorizzata L’inchiesta può allargarsi

Una tragedia ha scosso la calma di Pinarella di Cervia, dove una ruspa non autorizzata ha causato un grave incidente ieri in spiaggia. Il mezzo pesante, sequestrato dalle autorità, solleva interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza nelle località balneari. L'inchiesta, destinata ad ampliare i suoi orizzonti, getta un'ombra inquietante su un'aura di serenità, portando la comunità a interrogarsi sui responsabili e sulle norme da rispettare.

Cervia (Ravenna), 26 maggio 2025 – Il mezzo, una ruspa, non c’è più alle spalle degli stabilimenti balneari: è stato sequestrato e portato via. Il giorno dopo la tragedia a Pinarella di Cervia, un angolo particolarmente tranquillo delle coste romagnole, non si parla d’altro: ci si chiede come sia possibile che una donna di 67 anni, Elisa Spadavecchia, sia morta qui, colpita sul bagnasciuga da una ruspa intenta a sistemare la spiaggia alle 10 di un sabato mattina di fine maggio. Come mai quel mezzo era lì a quell’ora, nel weekend? Chi lo aveva chiamato? Il conducente è a piede libero: è infatti indagato per omicidio colposo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in spiaggia: “Ruspa non autorizzata”. L’inchiesta può allargarsi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elisa, schiacciata da una ruspa in spiaggia a Cervia, l’uomo alla guida del mezzo non era autorizzato - L'uomo alla guida della ruspa ha un precedente per omicidio stradale per un episodio avvenuto nel 2022 ed è tuttora sotto processo per quella vicenda ... Si legge su fanpage.it

Uccisa in spiaggia da una ruspa, l’autista denunciato per omicidio colposo: “Tragedia immane, non mi capacito” - A parlare è l'avvocato Vittorio Manes, il legale che difende Lerry Gnoli, l'autista della ruspa che ieri ha investito e ucciso la 66enne Elisa Spadavecchia in spiaggia a Pinarella di Cervia. fanpage.it scrive

Tragedia di Pinarella: la donna uccisa da una ruspa non autorizzata, guidata da un uomo senza patente - Si chiamava Elisa Spadavecchia la donna travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia ieri 24 maggio. Aveva 66 anni, era originaria della provincia di Vicenza, dove insegnava in ... Segnala informazione.it