Tragedia ferroviaria in Italia | uomo travolto da un treno

Martedì mattina, una tragedia ha colpito la stazione ferroviaria di Olevano di Lomellina, in provincia di Pavia, dove un uomo di 68 anni è stato investito da un treno in transito. L'incidente, avvenuto intorno alle 6:45, ha provocato gravi ferite per la vittima e ha interrotto il traffico sulla linea Milano-Mortara-Alessandria, lasciando la comunità scossa.

Un uomo di 68 anni è stato investito e gravemente ferito da un treno in transito, causando un drammatico evento alla stazione ferroviaria di Olevano di Lomellina, in provincia di Pavia. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:45 del mattino, interrompendo il traffico sulla linea Milano-Mortara-Alessandria. L'uomo si trovava vicino alla banchina e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Intervento immediato dei soccorsi. Il personale medico dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) è intervenuto prontamente sul luogo con due ambulanze, un'automedica e un elicottero, trasferendo l'uomo in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia...

