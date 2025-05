Tragedia di Pinarella L’operatore sulla ruspa | Avevo le autorizzazioni

La tragedia di Pinarella ha scosso la comunità, dopo la morte della 67enne Elisa Spadavecchia, travolta da una ruspa mentre era in spiaggia. L'operatore dell'escavatore sostiene di avere tutte le autorizzazioni necessarie. Il giorno dopo l'incidente, il pm Lucrezia Ciriello ha effettuato un sopralluogo per chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica fatalità, lasciando però aperti numerosi interrogativi.

Il giorno dopo l'incidente avvenuto sabato sulla spiaggia di Pinarella, in cui è morta la 67enne Elisa Spadavecchia che era qui in vacanza e che è stata travolta da una ruspa mentre si trovava sulla battigia, restano le domande. Il pm Lucrezia Ciriello ieri mattina ha fatto un altro sopralluogo in spiaggia, parlando con i titolari degli stabilimenti balneari. Il mezzo intanto è stato sequestrato e portato via. "Poteva succedere di vedere la ruspa lavorare in spiaggia ma ai primi della settimana, e più indietro nel tempo – dice Gianni Lombardi, al bagno Oasi –. Quell'operatore spiana la spiaggia per conto della cooperativa Bagnini nei momenti in cui c'è da fare la pulizia...

