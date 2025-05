Tragedia alla parata del Liverpool | auto sulla folla feriti e terrore in città

Una giornata di festeggiamenti a Liverpool si è trasformata in un incubo quando un'auto ha travolto la folla durante la parata per il trionfo dei ‘Reds’ nella Premier League. I festeggiamenti, che avrebbero dovuto celebrare la vittoria della squadra, si sono quindi trasformati in un momento di terrore e panico, lasciando numerosi feriti e shocking e sconvolgendo l'intera comunità.

Doveva essere una giornata di festa per Liverpool e per i suoi tifosi, accorsi in massa a celebrare il trionfo dei ‘Reds’ nella Premier League. Invece, si è trasformata in un incubo. Un’auto è piombata sulla folla che affollava le vie del centro cittadino durante la parata della vittoria, ferendo diversi passanti prima di fermarsi . Tragedia alla parata del Liverpool: auto sulla folla, feriti e terrore in città L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tragedia alla parata del Liverpool: auto sulla folla, feriti e terrore in città

Le notizie più recenti da fonti esterne

Liverpool, auto falcia i tifosi in festa: arrestato un uomo. Il video choc - Scene agghiaccianti dell'auto che falcia i tifosi, una festa che diventa tragedia. Una macchina nera si è scagliata contro i tifosi ... 🔗Lo riporta iltempo.it

Parata Liverpool: la festa dei Reds trasformata in tragedia. Auto travolge la folla, diversi i feriti - Parata Liverpool finisce nel panico: un'auto ha travolto la folla durante i festeggiamenti, causando diversi feriti. Arrestato un uomo di 53 anni. 🔗Da mam-e.it

Liverpool, terrore alla parata per il titolo: un'auto travolge la folla. Diversi i feriti, arrestato il conducente - CALCIO - Paura a Liverpool durante la parate per il titolo dei Reds di Arne Slot: un'auto è piombata sulla folla seminando il panico e ha investito diversi tifo ... 🔗Come scrive eurosport.it

Liverpool, auto sulla folla alla parata per la vittoria del campionato