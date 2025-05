Tragedia a Capannori | 17enne muore travolta da un’auto il conducente era sotto effetto di alcol e droga

Una tragedia ha colpito Capannori, dove una giovane di 17 anni, Valentina Tolomei, è stata travolta da un'auto mentre era in scooter. Il conducente, un 29enne residente a Porcari, è risultato positivo ai test per alcol e droghe, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze dell'abuso di sostanze. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Positivo ai test tossicologici il 29enne alla guida. È risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti il 29enne italiano residente a Porcari che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ha investito con la sua Mercedes Classe A uno scooter condotto da Valentina Tolomei, 17 anni, causando la morte immediata della ragazza. La conferma arriva dai carabinieri, che hanno reso noto l’esito degli esami tossicologici effettuati all’ospedale di Lucca, dai quali è emerso che il conducente aveva assunto sia alcol che droghe al momento dell’incidente. La dinamica dell’incidente: scontro mortale a forte velocità... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Capannori: 17enne muore travolta da un’auto, il conducente era sotto effetto di alcol e droga

Valentina travolta e uccisa a 17 anni, arrestato l’automobilista: era positivo ad alcol e droga - Un tragico incidente ha scosso Lucca, dove Valentina Tolomei, 17 anni, è stata investita e uccisa da un automobilista positivo a alcol e droghe. 🔗continua a leggere

Arrestato il giovane che ha travolto con l’auto e ucciso una 17enne a Capannori: “Positivo ad alcol e droga” - Un tragico incidente ha scosso Capannori, in provincia di Lucca, dove un giovane di 29 anni ha travolto e ucciso una 17enne durante la notte tra il 24 e il 25 maggio. 🔗continua a leggere

Arrestato il giovane che ha travolto con l’auto e ucciso una 17enne a Capannori: “Positivo ad alcol e droga” - È stato arrestato dai Carabinieri il giovane di 29 anni che nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio ha travolto con la sua auto e ucciso una 17enne ... 🔗fanpage.it scrive

Auto travolge scooter a Capannori vicino Lucca, 17enne morta dopo essere stata trascinata per decine di metri - Dramma a Capannori, vicino Lucca, dove una 17enne è morta in un incidente stradale. La ragazza viaggiava sul suo scooter quando è stata travolta da un’auto che l’ha trascinata per decine di metri e l’ ... 🔗Come scrive informazione.it

Tragedia nella notte sulle strade di Capannori: morta ragazza di 17 anni - Per la giovane fatale lo scontro avvenuto tra il suo scooter e un auto. Il fatto è avvenuto in via Romana pochi prima delle 2 di notte. Una ragazza di 17 anni, V.T, è morta nella notte dopo essere sta ... 🔗informazione.it scrive