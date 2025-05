Traffico Roma del 26-05-2025 ore 20 | 30

Benvenuti su Luceverde Roma. In questo aggiornamento del 26 maggio 2025, alle 20:30, vi informiamo sui principali disagi del traffico nella capitale. Segnaliamo incidenti su via Appia Nuova e via Gregorio VII, che stanno causando difficoltà di transito. Rimanete con noi per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione stradale.

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani queste le ultime notizie sulla via Appia Nuova incidente Concorde altezza Raffaele de Cesare altro incidente con difficoltà di transito su via Gregorio VII nei pressi di largo Cardinal Clemente Micara verso Piazza Pio XI cos'è ma per traffico sulla Tangenziale Est in direzione San Giovanni tra corso di Cancella Salaria migliorato il traffico sul Raccordo Anulare restano code solo in carreggiata esterna tra la Pontina e la Laurentina e poi in interna tra Tiburtina e svincolo A24 fino al 31 di maggio lavori di potatura su via Cristoforo Colombo con riduzione della sede stradale tra le 9:30 e le 16:30 in tratti saltuari e secondo l'avanzamento dei lavori tra piazzale Cristoforo Colombo e via di Malafede per il trasporto pubblico fino al 21 giugno manutenzione straordinaria dei Binari tranviari in via Flaminia tra Piazza della e via Filangieri pertanto la linea 2 viene sostituita con i bus sull'intero percorso per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-05-2025 ore 20:30

