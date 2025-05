Traffico Roma del 26-05-2025 ore 18 | 30

Buonasera e benvenuti a Luceverde Roma. Oggi, 26 maggio 2025, alle ore 18:30, vi riportiamo gli ultimi aggiornamenti sul traffico nella capitale. Segnaliamo un incidente su viale dello Scalo di San Lorenzo e rallentamenti in altre zone, inclusa la tangenziale est. Rimanete con noi per ulteriori dettagli e suggerimenti su come muovervi in città.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani incidente Concorde su viale dello Scalo di San Lorenzo nei pressi di largo Eduardo talamo cose per incidenti anche via Cristoforo Colombo altezza Viale Libano codema per traffico sulla tangenziale est tra Nomentana e Salaria verso lo stadio Olimpico è in direzione San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria possiamo sul Raccordo Anulare il traffico intenso sta provocando rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina e tra Aurelia così attratti anche in carreggiata esterna tra Pontina e la via Anagnina da oggi è fino al 21 giugno manutenzione straordinaria dei Binari in via Flaminia tra piazza della Marina e via Filangieri pertanto la linea 2 viene sostituita con bus sull'intero percorso piazzale Flaminio Piazza Mancini maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito luceverde... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-05-2025 ore 18:30

