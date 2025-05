Traffico Roma del 26-05-2025 ore 16 | 30

Il 26 maggio 2025, alle 16:30, Roma si trova a fronteggiare importanti problemi di traffico. Gli incidenti sulla via del Mare, a Vitinia, e sulla via Appia, all'altezza di Ciampino, stanno causando difficoltà di transito. Inoltre, sono in corso lavori di potatura in diverse zone, con impatti sulla circolazione fino al 31 marzo. Scopri tutti i dettagli sul traffico romano di oggi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con cose sulla via del mare nei pressi di Vitinia verso Ostia altro incidente con difficoltà di transito sulla via Appia all'altezza di Ciampino verso Roma centro da oggi al 31 marzo lavori di potatura via Cristoforo Colombo con riduzione della sede stradale tra le 9:30 e le 16:30 in tratti saltuari e secondo l'avanzamento dei lavori tra piazzale Cristoforo Colombo e via di Malafede da oggi è fino al 21 giugno manutenzione straordinaria dei Binari tranviari in via Flaminia tra piazza della Marina e via Filangieri pertanto la linea 2 viene sostituita con i bus sull'intero percorso piazzale Flaminio Piazza Mancini Inoltre la linea 19 Nav in arrivo da Valle Giulia e deviata da Piazzale delle Belle Arti per Ponte Rio Lungotevere delle Armi Piazza delle Cinque Giornate e Viale delle Milizie https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it