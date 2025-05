Traffico Roma del 26-05-2025 ore 08 | 30

Lunedì 26 maggio 2025, ore 08:30: il traffico a Roma si presenta particolarmente critico. La redazione di Luceverde Roma segnala rallentamenti e code su tutte le principali arterie dirette verso il centro. Situazioni di congestione si registrano su via Aurelia, via di Acquafredda, via Aurelia Antica e lungo la Trionfale, così come sulla Cassia, con difficoltà già dal raccordo fino a Tomba.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione rallentamenti e code su tutte le principali strade che conducono verso il centro code su via Aurelia via di Acquafredda via Aurelia Antica è lungo la Trionfale dal raccordo via di Casal del Marmo stessa situazione sulla Cassia con code dal raccordo a Tomba di Nerone altre cose sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali rallentamenti sull'intero tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est tu la stessa tangenziale est code da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni è da via Tiburtina a via Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico nel quadrante Sud rallentamenti Sulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia è lungo la Cristoforo Colombo da via Pindaro via di Malafede stessa situazione sulla cena con rallentamenti e code a tratti da Pomezia la zona dell'EUR altre cose poi sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle infine sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord 24 e dalla Casilina all'appia o da tratti anche lungo la carreggiata esterna dalla Flaminia alla Cassia dalla Trionfale al Aurelia e dalla Roma Fiumicino alla Pontina