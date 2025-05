Traffico illecito di rifiuti Interviene Legambiente | Servono azioni risolutive

Il traffico illecito di rifiuti continua a rappresentare un'emergenza ambientale, e Legambiente non resta a guardare. Il Circolo di Pistoia sottolinea l'importanza di azioni risolutive, richiamando l'attenzione sul degrado attorno al campo nomadi. Mentre lo sgombero dei rifiuti è un passo necessario, è fondamentale trovare soluzioni definitive per combattere l'inquinamento e migliorare la qualità della vita nella zona.

"PiĂą che mostrare i muscoli, occorre trovare una soluzione definitiva al degrado e all’inquinamento dell’area attorno al campo nomadi". Il Circolo Legambiente di Pistoia interviene sulla recente operazione di sgombero dei rifiuti nell’area del campo rom, avvenuta la scorsa settimana. "Il problema non nasce certo oggi – sottolineano i responsabili di Legambiente –. La situazione di degrado ambientale in quell’area è infatti nota da anni, come piĂą volte segnalato dalla nostra associazione anche attraverso puntuali documentazioni fotografiche. In particolare, cumuli di rifiuti di grandi dimensioni sono stati presenti per lungo tempo su entrambi i lati della strada d’accesso al campo, così come lungo una seconda strada interna... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Traffico illecito di rifiuti. Interviene Legambiente: "Servono azioni risolutive"

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Traffico illecito di rifiuti. Interviene Legambiente: "Servono azioni risolutive" - Le reazioni dopo il blitz interforze alla discarica abusiva nel campo nomadi "Occorre trovare soluzioni durature, altrimenti il problema si riproporrà". Scrive lanazione.it

Illecito traffico e smaltimento di rifiuti (anche pericolosi) in via Ciliegiole: 5 persone indagate e area sequestrata - Dalle prime ore del mattino di oggi, in via Ciliegiole, presso il campo nomadi denominato “ex campo volo”, oltre 40 operatori di polizia giudiziaria tra militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti ... Scrive valdinievoleoggi.it

Traffico illecito di rifiuti: un’emergenza ambientale tra criminalità e salute pubblica - Il traffico illecito di rifiuti è una delle più gravi piaghe ambientali e ... La Corte ha ordinato al governo italiano di intervenire con urgenza, implementando misure concrete per bonificare le aree ... Scrive rinnovabili.it

Traffico illecito rifiuti, scoperte discariche abusive tra Lazio e Campania: le immagini aeree