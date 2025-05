Tradimento la storia di Yesim e Umit | cosa succede tra loro

Nel cuore delle nuove puntate di "Tradimento", la relazione tra Yesim e Umit si complica e si intensifica. Il fratello di Guzide si lascia conquistare dalla moglie di Tarik, portando a sorprendenti colpi di scena. L'inaspettata proposta di Yesim di collaborare nel suo catering segna l'inizio di una connessione profonda, destinata a sconvolgere gli equilibri già fragili delle loro vite.

Ebbene sì, nelle nuove puntate di Tradimento vedremo Yesim e Umit sempre più vicini. Il fratello di Guzide si innamora della moglie di Tarik e avvengono dei colpi di scena. Tutto inizia quando Yesim propone a Umit di diventare socio e cuoco della sua attività di catering. Insieme decidono di organizzare la cena di compleanno del marito di una donna molto ricca. Ma ecco che il festeggiato muore proprio dopo aver assaggiato un dolce preparato da Umit. Da qui inizia un incubo per i due protagonisti della serie TV turca, che si avvicinano sempre di più.

