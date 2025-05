Tradimento | Can rischia la vita Oylum punisce Mualla e Selin minaccia Tolga

Nel prossimo episodio di "Tradimento", in onda il 27 maggio 2025 su Canale 5, la tensione raggiunge il culmine. Mentre il piccolo Can affronta un pericolo mortale dopo un tragico incidente, le dinamiche familiari si complicano ulteriormente con la punizione di Mualla e la minaccia di Selin nei confronti di Tolga. Scopri le ultime anticipazioni e preparati a una serata ricca di colpi di scena emozionanti.

Le ultime anticipazioni per l’episodio di Tradimento, trasmesso il 27 maggio 2025 su Canale 5, offrono un quadro intenso e ricco di colpi di scena. Il dramma familiare si infittisce con la vicenda del piccolo Can, che ha rischiato la vita dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole, e con il conseguente scoppio d’ira che ha . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tradimento: Can rischia la vita, Oylum punisce Mualla e Selin minaccia Tolga

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento: anticipazioni da domenica 25 a sabato 31 maggio! Behram muore; Tradimento anticipazioni puntata di oggi 15 maggio: Oylum in pericolo di vita, scatta l’allarme; Tradimento, spoiler 30 maggio: Oylum e Can vengono rapiti, Kahraman arriva a salvarli; Tradimento anticipazioni 26 maggio | Guzide scopre che Tarik la sta spiando. 🔗Cosa riportano altre fonti

Settimana nera per la famiglia Dicleli: tra lutti, bugie e colpi di scena, Tradimento accelera verso il disastro - Il piccolo Can è in pericolo di vita e Mualla finisce sotto accusa: tra vendette, minacce armate e segreti sepolti, Tradimento entra nella sua ... 🔗Secondo alfemminile.com

Tradimento Anticipazioni 27 maggio 2025: Can ha rischiato di morire, Oylum se la prende con Mualla! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 27 maggio 2025 su Canale 5: Oylum si scaglia contro Mualla perché il piccolo Can ha rischiato di morire per colpa sua! 🔗Da msn.com

"Tradimento" vive una settimana di svolta: Can in pericolo, Behram muore e la villa è sotto assalto - La soap turca Tradimento (Aldatmak), trasmessa su Canale 5, si avvia verso un climax drammatico nella settimana tra il 26 e il 31 maggio, con colpi di scena che sconvolgono gli equilibri tra i protago ... 🔗Come scrive informazione.it

Tradimento ANTICIPAZIONI 26-28 maggio: Can RISCHIA la vita, Selin BRUCIA tutto, PACE Guzide e Nazan