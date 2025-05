Tradimento anticipazioni dal 27 al 31 maggio | Behram muore Oylum respinge Tolga poi la rapiscono

Nelle anticipazioni della soap "Tradimento" per la settimana dal 27 al 31 maggio, la tensione cresce drammaticamente: Can affronta un pericolo imminente, mentre Behram perde la vita. Oylum fa una scelta difficile, respingendo Tolga, ma il suo destino si complica ulteriormente quando viene rapita. Non perdere gli episodi in onda su Canale 5 alle 14:10 e, venerdì, anche in seconda serata alle 23:20.

Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da martedì 27 maggio a sabato 31 maggio: Can è in pericolo, Behram muore, Oylum respinge Tolga e poi viene rapita. L'appuntamento è alle ore 14:10 su Canale5. Venerdì andrà in onda anche in seconda serata, alle ore 23:20... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Tradimento, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Behram muore, Oylum respinge Tolga poi la rapiscono

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa". 🔗continua a leggere

Tradimento, replica puntate serali 16 maggio 2025 | Video Mediaset - Stasera, venerdì 16 maggio, ritorna l'appuntamento imperdibile con la soap "Tradimento" (Aldatmak) su Canale 5. 🔗continua a leggere

Tradimento, anticipazioni 17 maggio: Zelis fugge nel cuore della notte e spara a Ilknur - Nel prossimo episodio di "Tradimento", in onda sabato 17 maggio alle 15.10 su Canale 5, Zelis scappa nel cuore della notte e spara a Ilknur. 🔗continua a leggere

Tradimento, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Behram muore, Oylum respinge Tolga poi la rapiscono - Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da martedì 27 maggio a sabato 31 maggio: Can è in pericolo, Behram muore, Oylum ... 🔗fanpage.it scrive

Tradimento: anticipazioni martedì 27 maggio! Mualla stava per uccidere accidentalmente Can - Nella prossima puntata di Tradimento tensioni familiari e drammi scuotono la soap, tra accuse, riappacificazioni e nuovi conflitti. 🔗Lo riporta serial.everyeye.it

Settimana nera per la famiglia Dicleli: tra lutti, bugie e colpi di scena, Tradimento accelera verso il disastro - Il piccolo Can è in pericolo di vita e Mualla finisce sotto accusa: tra vendette, minacce armate e segreti sepolti, Tradimento entra nella sua ... 🔗Secondo alfemminile.com