Tra retrocessione e cessione la settimana di passione del Brescia Calcio

Tra retrocessione e cessione, il Brescia Calcio vive una settimana cruciale e carica di tensione. Il 26 maggio 2025 segna l'inizio di un periodo decisivo per il futuro della squadra, con il Consiglio Federale in agenda. I destini dei tifosi, della società e dei giocatori si intrecciano in eventi che potrebbero segnare una svolta storica, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Brescia 26 maggio 2025 – Sono i giorni che decideranno il futuro del Brescia. Una settimana della verità che, tanto per gradire, prenderà il via con l’ odierno Consiglio Federale, durante il quale il Brescia Calcio sarà uno degli argomenti trattati. L’ appuntamento saliente della settimana per la società biancazzurra rimane però fissato per giovedì 29 maggio, quando, davanti al T ribunale Federale Nazionale, si svolgerà l’u dienza che dovrà decidere sulle possibili irregolarità commesse dal sodalizio del presidente Massimo Cellino in occasione del versamento dei contributi (Irpef e Inps) dei mesi di febbraio e aprile... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra retrocessione e cessione, la settimana di passione del Brescia Calcio

Tra retrocessione e cessione, la settimana di passione del Brescia Calcio - Si avvicinano le giornate che dovranno decidere il futuro della società del presidente Cellino, ormai deciso a vendere il più rapidamente possibile per chiudere un "capitolo" che si è fatto davvero co ... Secondo ilgiorno.it

Retrocessione che sarà certa e l'ennesima sconfitta. Monza, conta solo il futuro - Già dalla prossima giornata infatti potrebbe arrivare la certezza della retrocessione in Serie B ... spostare l'attenzione su altri argomenti. Cessione del club Resta il focus principale sul ... Si legge su tuttomercatoweb.com