Tra brindisi amici e una festa indimenticabile l’attrice ha coronato il suo sogno d’amore con Rocco Pierri

Claudia Ruffo, celebre volto di "Un posto al sole", ha realizzato il sogno d'amore con Rocco Pierri, celebrando il loro matrimonio a Capri il 24 maggio. Tra brindisi e momenti indimenticabili, l'attrice ha creato un evento che fonde eleganza e autenticità, regalando a tutti un weekend da ricordare e condividendo la gioia attraverso i social.

C laudia Ruffo, volto amato di Un posto al sole, ha trasformato il suo "sì" in un evento che mescola eleganza e vita vera. Sabato 24 maggio, l'attrice napoletana ha sposato Rocco Pierri nella splendida cornice di Capri, regalando a chi c'era – e a chi ha sbirciato dai social – un weekend sospeso tra amore, musica e quella sottile magia che solo l'isola sa offrire. La festa, durata due giorni, non si è limitata al matrimonio: tra brindisi e risate si è celebrato anche il trionfo del Napoli in Serie A. Look invitati matrimonio 2025.

