Toscana in testa per riempimento stadi in Serie B | Carrarese e Pisa al 90%

C'è la Toscana al primo posto nella speciale classifica di riempimento degli stadi in serie B in relazione alla capienza degli stessi. A guidare questa particolare graduatoria sono proprio la Carrarese ed il Pisa, entrambe con una percentuale del 90%. La differenza tra le due piazze sta naturalmente nella capienza dell'impianto sportivo. L'Arena Garibaldi – Romeo Anconetani contiene 9807 spettatori e ne ha ospitati in media 8858 a partita. Lo stadio dei Marmi è molto più piccolo. Nel dato statistico riportato da "pianetaserieb" gli viene riconosciuta una capienza di 4200 posti che in realtà diventano tali solo a seguito di una deroga di 600 posti che non sempre in stagione è stata richiesta e di conseguenza firmata dalla sindaca...

