Torri in festa Torri in luce | a Ischia torna la rassegna che intreccia arte paesaggio e patrimonio

Dal 6 al 15 giugno 2025, Ischia ospiterà la XV edizione di Torri in Festa Torri in Luce, una manifestazione culturale che celebra l'incontro tra arte, architettura e paesaggio. Quest’anno, il tema "Spazi di Tensione. La Paura in Architettura" invita riflessioni profonde su come l’architettura possa influenzare le nostre emozioni e il nostro rapporto con l’ambiente. Un’ occasione imperdibile per esplorare il patrimonio culturale dell'isola.

Torna a Ischia dal 6 al 15 giugno 2025 la XV edizione di Torri in Festa Torri in Luce, manifestazione culturale che ogni anno intreccia arte, architettura, paesaggio e patrimonio, con un focus su temi di stringente attualità. L’edizione 2025, intitolata “Spazi di Tensione. La Paura in Architettura: le barriere difensive in antitesi alla globalizzazione. Il senso dei luoghi e la forma delle città”, affronta il tema della paura come forza plasmante dello spazio urbano, in dialogo tra architettura, antropologia, urbanistica e memoria. Il programma, ricco e multidisciplinare, si apre venerdì 6 giugno a Forio, ai piedi dello storico Torrione, con un convegno inaugurale che vedrà la partecipazione di studiosi e professionisti di rilievo nazionale: tra gli altri, Marella Santangelo, Donatella Mazzoleni, Massimo Capaccioli, Michelangelo Russo e Maurizio Di Stefano... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“Torri in festa Torri in luce”, la presentazione della XV edizione della manifestazione al Palazzo Reale di Napoli - Si terrà mercoledì 21 maggio 2025, la conferenza stampa di presentazione della XV Edizione di “Torri in Festa Torri in Luce”: una manifestazione culturale che ... Da ilmattino.it

“Torri in festa Torri in luce”, la presentazione della XV edizione della manifestazione al Palazzo Reale di Napoli - la conferenza stampa di presentazione della XV Edizione di “Torri in Festa Torri in Luce”: una manifestazione culturale che si terrà sull'isola di Ischia dal 6 al 15 giugno 2025. L'incontro ... Scrive ilmattino.it

