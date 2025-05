Torre del Greco 16enne fugge da comunità e si lancia in mare per sfuggire ai carabinieri

Un episodio drammatico ha scosso Torre del Greco, dove un ragazzo di 16 anni è fuggito da una comunità per minorenni tentando di sfuggire all'arresto. Dopo un'incredibile fuga tra i binari, il giovane si è lanciato in mare da un'altezza di oltre quattro metri, mettendo in pericolo la propria vita. La vicenda, accaduta domenica pomeriggio, evidenzia la precarietà della sua situazione e l'urgenza di interventi adeguati.

