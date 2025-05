Torre Annunziata 16enne fugge dalla comunità e si lancia in mare | salvato dai carabinieri

Un drammatico episodio si è verificato a Torre Annunziata il 26 maggio 2025, quando un ragazzo di 16 anni è scappato da una comunità per minori di Mondragone e si è lanciato in mare. Grazie alla pronta reazione dei carabinieri della sezione radiomobile, insieme a bagnini di un lido, la situazione è stata prontamente risolta, evitando così una possibile tragedia.

TORRE ANNUNZIATA, 26 MAGGIO 2025 – Sarebbe potuto finire in tragedia il pomeriggio di un 16enne fuggito da una comunità per minori di Mondragone. Solo il provvidenziale intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, coadiuvati da alcuni bagnini di un lido, ha impedito che il giovane perdesse la vita dopo essersi lanciato in mare da un’altezza di oltre quattro metri, impattando prima sugli scogli appuntiti. Tutto è iniziato il 7 maggio, quando il ragazzo si era allontanato dalla struttura che lo ospitava, facendo perdere le sue tracce. È stato rintracciato ieri a seguito di una segnalazione in via Mortelle, dove i militari sono intervenuti per la presenza di persone sospette... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Torre Annunziata, 16enne fugge dalla comunità e si lancia in mare: salvato dai carabinieri

Spari in spiaggia a Torre Annunziata, arrestato un 16enne - Un 16enne è stato arrestato oggi dalla polizia di stato nell'ambito delle indagini sull'agguato scattato lo scorso 19 luglio a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Spari in spiaggia a Torre ... Scrive ilmattino.it

Torre Annunziata, spari tra la folla al Lido Azzurro: condannato 16enne rampollo del clan Gionta - Il tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso la sentenza di condanna per il 16enne accusato di aver partecipato al raid armato con spari tra i bagnanti del Lido Azzurro di Torre Annunziata ... Secondo ilmattino.it

Torre Annunziata, spari tra la folla al Lido Azzurro: condannato 16enne rampollo del clan Gionta - ma ottiene uno sconto di pena. Il tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso la sentenza di condanna per il 16enne accusato di aver partecipato al raid armato con spari tra i bagnanti del Per ... msn.com scrive