Tornano in vita gli spazi verdi della Villa Belvedere aprono giardino sensoriale e frutteto dimostrativo

Gli spazi verdi della Villa Belvedere ad Alzano Lombardo tornano a splendere grazie a un progetto in collaborazione con l'Università di Milano. L'inaugurazione, prevista per giovedì 29 maggio, segna l'apertura di un giardino sensoriale e di un frutteto dimostrativo, recuperando così la memoria del territorio e valorizzando il patrimonio naturale della Fondazione Giusi Pesenti Calvi.

Alzano Lombardo. Il risultato di un progetto in collaborazione con l’ Università di Milano che prende spunto dalla memoria del territorio. Gli spazi verdi della Villa Belvedere di Alzano Lombardo, casa della Fondazione Giusi Pesenti Calvi, riprendono vita con l’inaugurazione giovedì 29 maggio del giardino sensoriale e del frutteto dimostrativo. Al taglio del nastro, giovedì alle 18, oltre alle autorità sarà presente Simone Signorelli, l’agronomo a cui è stato affidato il progetto esecutivo. L’idea è nata dalla memoria del territorio e dalla presenza di antichi terrazzamenti nella Villa: il progetto si è quindi basato sulla valorizzazione del paesaggio ecologico e sul recupero della storia agricola di Alzano Lombardo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tornano in vita gli spazi verdi della Villa Belvedere, aprono giardino sensoriale e frutteto dimostrativo

