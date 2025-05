Tornano i maxischermi nel casertano | stavolta sono per la finale di Champions dell' Inter

I maxischermi tornano a illuminare le piazze del casertano in occasione della finale di Champions League, dove l'Inter sfiderà il PSG. Dopo il successo della partita scudetto tra Napoli e Cagliari, l'attesa cresce per l'importante evento calcistico di sabato 31 maggio, con diversi Comuni pronti a organizzare eventi per i tifosi.

