I Made in Italy Days tornano su Amazon.it dal 26 maggio al 2 giugno, offrendo otto giorni di imperdibili offerte su una vasta selezione di prodotti rappresentativi dell'eccellenza italiana. In coincidenza con la Festa della Repubblica, questa iniziativa celebra la qualitĂ e la tradizione del Made in Italy, dando l'opportunitĂ ai consumatori di scoprire e acquistare articoli unici.

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo degli scorsi anni, tornano i Made in Italy Days su Amazon.it: otto giorni di offerte su un’ampia selezione di prodotti Made in Italy disponibili su amazon.itmadeinitalydays dal 26 maggio al 2 giugno, per coronare la Festa della Repubblica Italiana. Protagoniste indiscusse le eccellenze del Made in Italy, che Amazon ospita all’interno della vetrina dedicata su Amazon.it, che proprio quest’anno compie 10 anni, con l’obiettivo di valorizzare l’attivitĂ delle piccole e medie imprese (“PMI”) italiane sia in Italia, sia all’estero. Oggi la vetrina Made in Italy è disponibile nei negozi online di Amazon in ben 11 Paesi del mondo – oltre all’Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi – per un totale di oltre 3 milioni di prodotti, di cui oltre 2 milioni solo nel negozio online Amazon... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

