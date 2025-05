Torna il Pisa Cat Friendly | tre giorni di eventi a tema gatto

Dal 30 maggio al 1 giugno, il centro storico di Pisa si trasformerà in un rifugio per gli amanti dei gatti con il ritorno del "Pisa Cat Friendly". Questa manifestazione, promossa dall'associazione Animalissima e da Confesercenti Pisa, offre tre giorni di eventi dedicati ai felini e alle attività commerciali che li celebrano, creando momenti di gioia per tutti gli appassionati.

Pisa, 26 maggio 2025 - Torna da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno l’appuntamento nel centro storico con il “Pisa Cat Friendly”, l’iniziativa che vede protagonisti le attività commerciali ed i gatti organizzata dall’associazione Animalissima e da Confesercenti Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Tre giorni intensi con il gatto assoluto protagonista attraverso incontri, seminari, mostre ed anche una proiezione al Cinema Odeon. Gatti che con i loro padroni ed in un ambiente al massimo del comfort, saranno presenti nei negozi del centro storico il sabato pomeriggio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Pisa Cat Friendly: tre giorni di eventi a tema gatto

Cremonese sfida il Pisa: Vazquez torna in campo, Stroppa squalificato - La Cremonese si prepara ad affrontare il Pisa nell'ultima giornata di regular season, con un occhio ai playoff. 🔗continua a leggere

Torna il Pisa Cat Friendly: tre giorni di eventi a tema gatto - 26 maggio 2025 - Torna da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno l’appuntamento nel centro storico con il “Pisa Cat Friendly”, l’iniziativa che vede protagonisti le attività commerciali ed i gatti ... 🔗Da lanazione.it

Torna 'Pisa Cat Friendly': tre giorni con i gatti protagonisti nel cuore della città - Torna da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno l’appuntamento nel centro storico con il “Pisa Cat Friendly”, l’iniziativa che vede protagonisti le ... 🔗gonews.it scrive

'Pisa Cat Friendly' e la città diventa capitale italiana del mondo felino - Torna da venerdì a domenica prossimi l’appuntamento nel centro storico con il 'Pisa Cat Friendly', l’iniziativa che vede protagonisti le attività commerciali ed i gatti di razza organizzata ... 🔗Si legge su pisatoday.it