Torna il Btp Italia indicizzato all’inflazione Cedola minima fissata all’185%

Il BTP Italia torna sul mercato dopo due anni, con una cedola minima fissata all'1,85%. Questo titolo di Stato, indicizzato all'inflazione nazionale, rappresenta un'opportunità per gli investitori che cercano rendimenti in un contesto economico incerto. Il collocamento avrà inizio martedì 27 maggio, con la cedola definitiva che verrà comunicata il 30 maggio. Scopriamo insieme le caratteristiche di questa ventesima emissione.

Torna dopo due anni il Btp Italia, titolo di Stato indicizzato al tasso d’inflazione nazionale. Il ministero dell’Economia ha annunciato che la cedola annua minima della ventesima emissione, in collocamento da martedì 27 maggio, è fissata all’1,85%. La cedola definitiva sarà stabilita il 30 maggio, all’apertura della quarta giornata di emissione, e potrà essere confermata o rivista al rialzo. Come di consueto, dal 27 al 29 maggio potranno sottoscriverlo solo i risparmiatori individuali, salvo chiusura anticipata, lasciando spazio venerdì 30 agli istituzionali. Il nuovo Btp Italia esordisce con il viatico della conferma del rating sovrano a ‘Baa3’ da parte di Moody’s, mentre di recente S&P ha alzato il giudizio a Bbb+ e Fitch ha confermato la ‘tripla B’, superiori rispettivamente di due e di una tacca nell’equazione tra le diverse scale di valutazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna il Btp Italia indicizzato all’inflazione. Cedola minima fissata all’1,85%

