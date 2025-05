Torna il Btp Italia indicizzato all’inflazione Cedola minima fissata all’185%

Il Btp Italia torna protagonisti sul mercato dopo due anni, offrendo agli investitori un titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale. Con una cedola minima annua fissata all'1,85%, questa ventesima emissione, in collocamento dal 27 maggio, rappresenta un'opportunità interessante in un contesto economico caratterizzato da incertezze inflazionistiche. Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questa nuova emissione.

Torna dopo due anni il Btp Italia, titolo di Stato indicizzato al tasso d’ inflazione nazionale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che la cedola (reale) annua minima della ventesima emissione del Btp Italia, che sarà collocato da domani, martedì 27 maggio, è fissata all’1,85%. La cedola definitiva sarà invece stabilita con successiva comunicazione nella mattinata di venerdì 30 maggio, all’apertura della quarta giornata di emissione, e potrà essere confermata o rivista al rialzo. Il titolo, con godimento 4 giugno 2025 e scadenza 4 giugno 2032, è indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice Foi, senza tabacchi, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Torna il Btp Italia indicizzato all’inflazione. Cedola minima fissata all’1,85%

