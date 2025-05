Topolino | il regista di Iron Man e The Mandalorian dirigerà un film su Mickey Mouse?

Jon Favreau sarebbe in trattative per dirigere una pellicola con al centro il personaggio simbolo dei Walt Disney Studios Secondo un recente rumor tutt'altro che confermato, Jon Favreau starebbe sviluppando un film su Topolino per la Disney. Il progetto potrebbe essere un adattamento live-action, anche se per il momento si tratta solo di una supposizione senza alcun fondamento. La notizia del coinvolgimento di Favreau segue la recente e intensa attività del regista e produttore in diversi franchise targati Disney (dai remake in live-action dei classici animati e i Marvel Studios alla Lucasfilm con Star Wars) e indica il suo ruolo costante nel dare forma alle principali proprietà dello studio... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Topolino: il regista di Iron Man e The Mandalorian dirigerà un film su Mickey Mouse?

