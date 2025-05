Top 11 Opta ecco la miglior formazione della Serie A 24-25 | solo questi due dell’Inter presenti

La stagione 2024-2025 della Serie A si è conclusa, portando con sé analisi e bilanci. Opta, rinomato portale di statistiche sportive, ha rivelato la sua Top 11, con sorprese e conferme. In questa formazione, solo due giocatori dell'Inter hanno trovato spazio. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa edizione!

