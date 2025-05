Toni analizza | Inter? Scudetto perso non per colpa della stanchezza la stagione cambia molto in base alla finale col PSG

Luca Toni, ex attaccante, analizza la stagione dell'Inter di Inzaghi, sottolineando che la mancata conquista dello scudetto non è attribuibile alla stanchezza. In un intervento per Dazn, Toni evidenzia come la finale di Champions contro il PSG possa cambiare radicalmente le sorti della stagione nerazzurra, offrendo all'Inter la possibilità di riscattarsi e migliorare il bilancio complessivo del campionato.

L'ex attaccante Luca Toni ha voluto dire la sua sul finale di stagione dell'Inter di Inzaghi e sulla possibilità di migliorare la stagione con la Champions. Intervenuto dagli studi di Dazn per commentare l'ultimo turno di Serie A, Luca Toni si è soffermato anche sulla stagione dell' Inter di Simone Inzaghi, non risparmiandosi nelle critiche per lo scudetto perso. SU INZAGHI – « Il suo futuro sulla panchina nerazzurra? Non lo so, secondo me non cambia se vince o perde ma dipende dalla volontà di Inzaghi. Cambia molto la stagione dell'Inter se vince la CL, se non la vince non è una stagione così bella »...

