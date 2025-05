Tommaso Zorzi presenta Divina! mercoledì 28 maggio a Roma – Feltrinelli Appia

Mercoledì 28 maggio, Tommaso Zorzi sarà protagonista di un incontro presso Feltrinelli Appia a Roma, dove presenterà il suo nuovo romanzo "DIVINA!" pubblicato da Mondadori il 6 maggio. Ispirato alla leggendaria Luisa Casati Stampa, la "Divina Marchesa" della Belle Époque, quest'opera promette di catturare l'immaginazione dei lettori con il suo affascinante mix di storia e narrativa contemporanea.

Tommaso Zorzi presenta "DIVINA!" ROMA – FELTRINELLI APPIA MERCOLEDÌ 28 MAGGIO ORE 18 Tommaso Zorzi torna in libreria con un nuovo romanzo dal titolo "DIVINA!", pubblicato da Mondadori il 6 maggio, ispirato alla figura di Luisa Casati Stampa, la celebre "Divina Marchesa" della Belle Époque. "DIVINA!" racconta la storia di Luisa Casati Stampa, una donna che ha fatto della sua vita un'opera d'arte vivente. Conosciuta per la sua eccentricità e il suo spirito libero, Luisa ha sfidato le convenzioni sociali dell'epoca, diventando un simbolo di audacia e originalità. Nel romanzo Zorzi lascia intravedere se stesso e esplora la personalità complessa e affascinante della Marchesa, offrendo uno sguardo intimo e coinvolgente sulla sua vita e sulle sue passioni e attraverso il racconto che ne fa della sua figura...

