Tommaso Dati trionfa al Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel

Tommaso Dati conquista il Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel, in una gara culminata in una volata mozzafiato. Sul traguardo in leggera pendenza del Cerretano, dieci ciclisti si sono contesi la vittoria nell'ambito della 43esima Due Giorni Marchigiana, competizione di spicco per élite. Con una gestione strategica, Dati ha dimostrato il suo talento, emergendo tra i migliori.

E’ stata volata, ma non lo sprint solito del gruppone. Sul traguardo in leggera pendenza del Cerretano ieri si sono presentati in dieci a contendersi il Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel, seconda e ultima gara della 43esima Due Giorni Marchigiana, competizione ciclistica internazionale per élite e under 23. A trionfare nello sprint ristretto Tommaso Dati, portacolori della Biesse Carrera Premac, in queste ultime settimane in forma smagliante visto che sulle strade fidardensi ha colto la terza vittoria nel giro di una ventina di giorni. Il ciclista toscano mette dietro Lorenzo Quartucci e Rojas Naranjo Vicente, con Dati - classe 2002 - che esce bene negli ultimi duecento metri dopo avere preso la ruota del campione uscente Tsarenko andando a trionfare e collezionando l’enplein di maglie: suo il Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel, la combinata Semar in virtù dell’abbinamento con il quarto posto di sabato e la Challenge del circuito Cappello d’oro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Dati trionfa al Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel

Ma vi pare il modo? ??????