Tolga irrompe a villa Dicleli in Tradimento | Oylum rifiuta la scorta armata nonostante il colpo in aria

Nella puntata del 1 giugno di "Tradimento", Tolga irrompe in villa Dicleli con un gruppo di uomini armati, dando vita a una drammatica crisi. Oylum, nonostante il colpo in aria, rifiuta la scorta armata e si trova faccia a faccia con Tolga, il quale, dopo aver neutralizzato Mualla e Kahraman, lancia un imperativo inquietante, segnando un momento cruciale nella trama.

Tolga fa la sua inaspettata comparsa nella villa Dicleli insieme a un gruppo di uomini armati, scatenando un momento di crisi durante la puntata di Tradimento del 1 giugno. All'inizio della scena, dopo aver neutralizzato Mualla e Kahraman, Tolga si rivolge a Oylum con un imperativo che non lascia spazio a dubbi: "Andiamo via".

