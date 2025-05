Titti Scialò ex di Temptation Island accusata di truffa da una commerciante | “Sporgerò querela per diffamazione”

Titti Scialò, ex concorrente di Temptation Island 2024, si trova al centro di una controversia dopo essere stata accusata di truffa da una commerciante, che ha condiviso la sua versione dei fatti in un video virale su TikTok. In risposta alle accuse, Scialò annuncia l'intenzione di sporgere querela per diffamazione, aprendo la strada a un acceso dibattito pubblico.

Titti Scialò, ex concorrente di Temptation Island 2024, è stata accusata di truffa dalla proprietaria di un negozio d'abbigliamento: la commerciante ha raccontato la sua versione dei fatti attraverso un video su TikTok diventato virale. La replica della napoletana: "Ci sarà una querela formale"