Tifosi forzano i varchi durante la festa scudetto del Napoli | la polizia li insegue

Durante la festa per il quarto scudetto del Napoli, alcuni tifosi hanno forzato i varchi di accesso lungo via Partenope, causando il tempestivo intervento della polizia. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, molte persone sono riuscite a eludere i controlli, dando vita a momenti di tensione in un evento celebrativo che ha coinvolto migliaia di supporters.

