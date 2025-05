Thuram | Voglio alzare la coppa! Il mio sogno da bambino

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, esprime il suo ardente desiderio di vincere la finale di Champions League contro il PSG, affermando che sollevare la coppa è il sogno che lo accompagna fin dall'infanzia. In un'intervista a Sky Sport, Thuram condivide l'emozione e l'importanza di questo momento cruciale per la sua carriera e per la squadra.

Marcus Thuram vuole assolutamente vincere la finale di Champions League. L’attaccante si è espresso così sulla partita tra Psg e Inter su Sky Sport. SOGNO – Marcus Thuram vede tutto come un sogno. L’attaccante descrive così la finale di Champions League con la sua Inter contro il Psg: «Il mio sogno da bambino, mi immaginavo questa finale nel giardino. Il mio idolo non lo so, dipendeva. Non mi ricordo, so che alla Playstation mettevo la finale perché era la partita più bella da giocare. Il campionato? Ho deciso di spazzare tutto via, erano pesanti gli ultimi giorni. Cominciamo però la nuova settimana pensando a sabato e alla sfida con il Psg... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram: «Voglio alzare la coppa! Il mio sogno da bambino»

