Thuram | Triste dopo Como ora arrabbiato Mia stagione? Nella seconda parte…

In vista della finale di UEFA Champions League, Matteo Darmian e Marcus Thuram hanno condiviso le loro emozioni in una conferenza stampa post-partita, dopo una stagione culminante. Thuram, visibilmente triste per la recente sconfitta contro il Como, ha espresso la sua frustrazione per la seconda parte della stagione, riflettendo su come le esperienze passate influenzino la preparazione per il grande evento del 31 maggio.

Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi che ha aperto ufficialmente l'open media-day organizzato oggi in vista del 31 maggio, la parola è passata ai protagonisti della finale di UEFA Champions League. Matteo Darmian e Marcus Thuram hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti, compresa la nostra inviata Romina Sorbelli. INTER MEDIA-DAY: CONFERENZA STAMPA THURAM- TUTTE LE DICHIARAZIONI. A livello personale, questa che finale sarà per te? Hai fatto un percorso di grande crescita importante Sarà una partita speciale perché è una finale di Champions League e per me anche di più, gioco contro la squadra della città dove sono cresciuto e contro giocatori che conosco...

