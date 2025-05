Thuram | Mio padre? Speriamo che sia io a spiegargli come si vince

Marcus Thuram, protagonista del Media Day all'Appiano Gentile, si prepara a vivere un momento cruciale per l'Inter: la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L'attaccante francese riflette sull'importanza di trasmettere la sua esperienza e spera di insegnare al padre come si vince in un match così significativo. La sfida promette emozioni forti e un'occasione unica per lasciare il segno.

Dopo Simone Inzaghi, è toccato a Marcus Thuram parlare ai giornalisti nella sala conferenze del BPER Training Centre di Appiano Gentile, nel giorno del Media Day che avvicina l’Inter alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Per l’attaccante francese sarà una sfida dal sapore speciale, con un avversario che rappresenta molto più di un semplice club. “È una gara unica, una finale di Champions, ma per me ancora di più: affronto la squadra in cui sono cresciuto. Conosco molti giocatori del PSG, spero di poter vincere questa sfida così importante”. Sulla delusione per il campionato sfumato, Thuram chiarisce: “Dopo la partita contro il Como ero triste, non arrabbiato... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

