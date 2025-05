Thuram e la speciale finale con l’Inter | “Spero di spiegare a papà come si vince la Champions”

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Marcus Thuram riflette sull'importanza della partita, non solo come calciatore ma anche come figlio di Lilian Thuram. Mentre ricorda il momento in cui suo padre perse la finale ai rigori contro il Milan, Marcus esprime la sua intenzione di portare a casa la vittoria, sperando di insegnare a papà come si conquista il trofeo più ambito d'Europa.

La finale di Champions di Monaco Baviera è oramai alle porte: per Marcus Thuram PSG-Inter rappresenta anche più di una semplice partita. "Loro li conosco, non sono una novità per me" ha spiegato nel Media Day nerazzurro. Per poi ripensare alla partita persa ai rigori di papà Lilian contro il Milan nel 2003: "Spero di potergli raccontare come la si vince."... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Thuram e la speciale finale con l’Inter: “Spero di spiegare a papà come si vince la Champions”

