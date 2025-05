Thor svela la vera forza di un eroe di livello divino

Nel vasto universo Marvel, Thor svela un nuovo alleato di eccezionale potenza: l'Impossible City. Recentemente rivelata, questa straordinaria struttura non è solo un quartier generale intelligente, ma rappresenta un eroe di livello divino che si unisce agli Avengers. Scopriamo insieme le origini e le capacità di questo straordinario membro della squadra, pronto a combattere contro le forze del male.

la vera forma de l'impossible city: un nuovo membro degli avengers e un eroe di livello thor. Recentemente, Marvel ha svelato la vera identità dell' Impossible City, il più recente alleato della squadra degli Avengers. Questa struttura non solo funge da quartier generale intelligente, ma si presenta anche come un vero e proprio membro del team. La sua potenza e il suo aspetto sono stati oggetto di approfondimenti nell'ultimo numero di The Avengers, rivelando aspetti finora nascosti del suo carattere e delle sue capacità. la scoperta della vera essenza dell'impossible city nel numero 26. il racconto interno dell'impossible city...

