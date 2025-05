Theo Hernandez futuro deciso | il nuovo ds Tare e quella proposta che può cambiare tutto

Il Milan si prepara a un'importante riflessione sul futuro di Theo Hernandez, con il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, già al lavoro per la prossima stagione. Arrivato per portare una ventata di novità, Tare ha in serbo una proposta che potrebbe rivoluzionare il destino del talentuoso terzino francese. Scopriamo i dettagli di questa situazione cruciale per il club rossonero.

Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan e già lavora per la prossima stagione: il terzino francese è uno dei casi da risolvere Theo Hernandez, futuro deciso: il nuovo ds Tare e quella proposta che può cambiare tutto (Ansa Foto) – SerieAnews Hai mai avuto la sensazione che qualcosa stia per cambiare radicalmente, ma non sai ancora se in meglio o in peggio? I tifosi del Milan la conoscono bene, soprattutto in questi giorni. Dopo una stagione chiusa con l’amara ottava posizione e l’esclusione dalle coppe europee, il club rossonero ha ufficializzato un primo passo importante: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo... 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Theo Hernandez, futuro deciso: il nuovo ds Tare e quella proposta che può cambiare tutto

