The world’s largest real estate training event

AYS Developers si prepara a raggiungere un traguardo straordinario con l'organizzazione della più grande sessione di formazione immobiliare al mondo. In collaborazione con il Dr. Nour ElSerougy dell’Innovation Experts Real Estate Institute, questo evento di formazione promette di rivoluzionare il settore, unendo esperti e appassionati per scoprire strategie innovative e tendenze chiave del mercato immobiliare. Non perdere questa opportunità unica di apprendimento!

AYS Developers è pronto a battere il Guinness dei Primati per la più grande sessione di formazione immobiliare al mondo In collaborazione con il Dr. Nour ElSerougy dell’Innovation Experts Real Estate Institute, AYS Developers organizzerà un evento formativo da record, interamente dedicato alle strategie di vendita per i progetti off-plan sulle isole di Dubai. Dubai, . L'articolo The world’s largest real estate training event è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - The world’s largest real estate training event

