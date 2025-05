The Last of Us 2 la recensione del finale | una conclusione segnata dai cliffhanger

In questa recensione del finale di "The Last of Us 2", ci immergeremo nel culmine della vendetta di Ellie contro Abby, caratterizzato da cliffhanger avvincenti. Siamo giunti all'epilogo di una storia intensa e straziante, disponibile in esclusiva su Sky e NOW. Attenzione agli spoiler: preparatevi a esplorare le conseguenze delle scelte dei protagonisti in una stagione che, nonostante la sua brevità , ha lasciato un'impronta profonda.

Siamo arrivati all'epilogo (o quasi) della vendetta di Ellie nei confronti di Abby. In esclusiva su Sky e NOW. Occhio agli spoiler. Forse vi sembrerà un po' presto, ma siamo già arrivati al finale di The Last of Us 2. La seconda stagione, come sapete esclusiva Sky e NOW, dura infatti "solo" sette episodi. Un ultimo capitolo che apre al successivo, già ordinato, e che si rivelerà necessario per chiudere davvero la storyline che ha unito Ellie ed Abby. Ora più che mai, attenzione agli spoiler mentre proseguite nella lettura. The Last of Us 2: un finale dolceamaro Una storia di vendetta ha guidato fin dal prologo la seconda stagione della serie HBO...

