The Last of Us 2 il creatore della serie fa sperare i fan sul destino di Joel dopo il finale | Mai dire mai

"The Last of Us 2" ha lasciato i fan con molte domande sul destino di Joel. Il creatore della serie ha alimentato le speranze, dichiarando che "mai dire mai". Con colpi di scena inaspettati all'orizzonte, la storia di Joel, interpretato da Pedro Pascal, potrebbe riservare sorprese. La seconda stagione si è conclusa su HBO, ma gli sviluppi futuri potrebbero rivelare nuove avventure per i personaggi amati.

Dopotutto, nessun personaggio è esente da colpi di scena inaspettati e anche quello del Joel di Pedro Pascal non farà eccezione La seconda stagione di The Last of Us ha concluso la sua programmazione su HBO, ma se ci fosse ancora qualcuno che non ha idea di cosa accada ai personaggi, vi consigliamo di non inoltrarvi troppo nella lettura di questo articolo, in quanto contiene SPOILER sul contenuto della stagione. Come accade nella seconda parte del videogame, Joel muore all'inizio della storia per mano di Abby, e si potrebbe pensare che questo significhi la fine di Joel come personaggio della serie...

